Активист Ильдар Дадин вышел на свободу

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Активист Ильдар Дадин в воскресенье вышел на свободу. Он стал первым в России человеком, осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

Активист Ильдар Дадин, осужденный за нарушения правил проведения митингов и оправданный на этой неделе Верховным судом России, вышел на свободу. В воскресенье он покинул колонию в Алтайском крае, передает "Интерфакс".

Как рассказала ТАСС супруга Дадина Анастасия Зотова, в ближайшее время они отправятся домой.

Ильдар Дадин был осужден в декабре 2015 года за неоднократное нарушение правил пикетирование. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, позднее наказание было снижено до 2,5 лет.

В начале ноября прошлого года жена Дадина Анастасия Зотова заявила, что сотрудники колонии, в которой он содержался, избивают и подвергают его пыткам, угрожают убить. Многочисленные проверки не нашли подтверждения этого заявления. Как сообщали в ФСИН, Дадина осматривали врачи самой службы, а также врачи районной больницы и больницы в Петрозаводске. Кроме того, активиста осмотрел один из ведущих неврологов-эпилептологов России, доктор медицинских наук, профессор Василий Генералов.

В декабре Дадина этапировали в другую колонию. 22 февраля текущего года Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении Дадина.

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