В Нанте во время акции противников Ле Пен пострадали 13 полицейских

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Во французском Нанте во время акции противников визита лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в город пострадали 13 полицейских. Манифестанты били витрины магазинов, забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и файерами. В ответ стражи порядка применили дымовые шашки и слезоточивый газ.

Во французском Нанте запланирован предвыборный митинг с участием кандидата на пост президента Марин Ле Пен. Но уже накануне в городе вспыхнули массовые беспорядки, передает "ТВ Центр".

Более двух тысяч человек вышли на улицы, протестуя против лидера "Национального фронта". Акция быстро переросла в потасовки с полицией. Манифестанты били витрины магазинов, забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и файерами. В ответ стражи порядка применили дымовые шашки и слезоточивый газ. Митингующие держали плакаты с надписями "Национальный фронт обманывает общество" и "Фашизм не пройдет". По мнению протестующих, партия Ле Пен поддерживает расизм и ксенофобию. Однако последние опросы показали, что именно Ле Пен сейчас вышла на первое место в предвыборной гонке, потеснив республиканца Фийона.

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