МИД России осудил террористическую атаку в Хомсе
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Москва решительно осудила теракт в сирийском Хомсе, произошедший 25 февраля и унесший жизни десятков человек. Об этом говорится в сообщении МИД России. Действия экстремистов должны получить строгую оценку, а организаторы терактов — наказаны, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД России решительно осудили теракты в сирийском городе Хомс 25 февраля, в результате которых погибли не менее 34 человек. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
"В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе. Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры - понести заслуженное наказание", - следует из сообщения.
В МИД РФ подчеркнули, что нельзя допустить реализацию замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в Сирии и начать продвижение к политическому урегулированию в Сирии через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН.
В субботу в Хомсе прогремели два взрыва. В результате атак погибли по меньшей мере 42 человека, десятки получили ранения. Среди жертв - мирные жители и военнослужащие, в том числе генерал сирийской армии. Смертники привели в действие бомбы в черте города рядом с объектами Минобороны. По сообщениям местных властей, проникнуть внутрь зданий террористам помешали охранники. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка "Джебхат ан-Нусра". Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура решительно осудил атаку террористов.
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