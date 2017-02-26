"Единая Россия" начала прием документов на праймериз к выборам в сентябре

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"Единая Россия" с воскресенья начала прием документов для участия в предварительном голосовании (праймериз). Подать заявление можно до конца апреля.

"Единая Россия" начинает приём документов от членов партии, которые намерены участвовать в предварительном голосовании. Оно запланировано на 28 мая, передает "ТВ Центр".

Подать заявление можно до конца апреля. Кандидаты должны быть гражданами России, соответствовать по возрасту и не иметь судимостей. Всего же 10 сентября будут выбирать депутатов заксобраний и городских дум в шести субъектах и в 11 административных центрах.

"Конкуренция очень острая. Конкурировать друг с другом - это даже сложнее, чем со своими политическими оппонентами, потому что здесь сам формат конкуренции накладывает определённые дополнительные ещё ограничения. Потому что нельзя, например, вести агитацию против другого кандидата", - заявил руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Владимир Бурматов.

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