В подмосковном Долгопрудном застрелили посетителя кафе

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В подмосковном Долгопрудном был застрелен посетитель кафе. Инцидент произошел минувшей ночью в ходе конфликта между двумя мужчинами.

В ночь на воскресенье в одном из кафе подмосковного Долгопрудного в ходе конфликта был застрелен мужчина, передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина, конфликт произошел между посетителями. В результате инцидента мужчина 1982 года рождения был застрелен

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают местонахождение подозреваемого.



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