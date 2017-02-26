В подмосковном Долгопрудном застрелили посетителя кафе
Теги: стрельба Происшествие подмосковье смерть
В подмосковном Долгопрудном был застрелен посетитель кафе. Инцидент произошел минувшей ночью в ходе конфликта между двумя мужчинами.
В ночь на воскресенье в одном из кафе подмосковного Долгопрудного в ходе конфликта был застрелен мужчина, передает ТАСС.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина, конфликт произошел между посетителями. В результате инцидента мужчина 1982 года рождения был застрелен
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают местонахождение подозреваемого.
Читайте также:
На востоке Москвы застрелены мужчина и женщина
17-летний москвич застрелился из отцовского ружья
Застреленный в тире подростком инструктор скончался в больнице
В Москве полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им гранатой