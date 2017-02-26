В ДНР заявили об освобождении Донецкой фильтровальной станции

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Территория Донецкой фильтровальной станции освобождена украинской стороной, но вблизи станции продолжается укрепление блиндажей. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. О захвате станции стало известно 25 февраля.

Украинские радикалы освободили территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которую они захватили 25 февраля. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

"Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции", - заявил Басурин.

Однако, по его словам, украинская сторона продолжила укреплять свои блиндажи вблизи станции.

Кроме того, Басурин подчеркнул, что украинская сторона не предоставила гарантий безопасности для проведения восстановительных работ на линии электропередач вблизи ДФС.

В субботу в оперативном командовании ДНР сообщили, что подразделения ВСУ захватили Донецкую фильтровальную станцию, расположенную на нейтральной территории. Она обеспечивает водой не только Донецк, но и ряд крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

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