Российские лыжники Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на ЧМ
Теги: Спорт россия лыжи чемпионат
Россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов стали первыми в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Вторыми к финишу пришли итальянцы, третьими - спортсмены из Финляндии.
Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов завоевали золотую медаль в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Россияне преодолели дистанцию за 17 минут 40,6 секунды, передает "Интерфакс".
Второе место заняла команда Италии, третьей стала команда Финляндии.
Для Устюгова эта медаль стала третьей на нынешнем чемпионате. Ранее он выиграл скиатлон и стал вторым в индивидуально спринте.
Чемпионат мира проходит в финском Лахти.