Российские лыжники Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на ЧМ

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Россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов стали первыми в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Вторыми к финишу пришли итальянцы, третьими - спортсмены из Финляндии.