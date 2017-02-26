16:49, 26 февраля 2017

Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за отказа вентиляции

Теги:  самолет  казахстан  Происшествие  москва

В международный аэропорт казахстанского Актау утром в воскресенье вернулся самолет компании "Аэрофлот", вылетевший в российскую столицу. Причиной стал отказ вентиляции.

Самолет компании "Аэрофлот", выполнявший рейс Актау — Москва, вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за отказа вентиляции, передает "Интерфакс". 

"Бортовой компьютер показал отказ вентиляционной системы, и они вернулись. Фактически она работала, но компьютер отказ показал. Ждут мастеров своих, они прилетят, наладят, и пассажиры смогут вылететь", - сообщил исполнительный директор международного аэропорта Актау Ергазы Жолдасов.

На борту самолета находились 82 пассажира и экипаж.

 

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