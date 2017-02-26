Информатор WADA Степанова не прошла квалификацию на ЧЕ

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Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не прошла квалификационный отбор для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике. Она не сумела выполнить отборочный норматив.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова не прошла квалификационный отбор на чемпионат Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде, передает ТАСС.

В оргкомитете соревнований сообщили, что спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив.

Норматив для спортсменок, выступающих в беге на 400 метров, составлял 54 секунды. Дистанцию вдвое длиннее участницы отборочного турнира должны были преодолеть за 2 минуты 4 секунды. Степанова пробежала 400-метровый отрезок за 54,18 секунды, а в беге на 800 метров финишировала с результатом 2 минуты 5,14 секунды. Эти показатели не соответствуют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации, поэтому спортсменка пропустит предстоящий чемпионат.

В 2014 году Юлия Степанова вместе со своим мужем, бывшим сотрудником РУСАДА Виталием Степановым, в фильме немецкой телекомпании ARD рассказала о применении допинга в России. В результате от участия в Олимпиаде-2016 были отстранены российские легко-и тяжелоатлеты.

24 июля 2016 года стало известно, что МОК не допустил саму Степанову, нашедшую с супругом убежище в США, к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В решении по итогам заседания Исполкома МОК в Лозанне говорилось, что спортсменка ранее была уличена в употреблении допинга, поэтому она не может участвовать в Олимпийских играх 2016 года. При этом МОК выразил свою признательность бегунье за вклад в борьбу с допингом и чистоту спорта и пригласил ее и ее мужа на Олимпийские игры в Рио.

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