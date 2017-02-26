В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов

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В афганской провинции Кундуз уничтожен один из главарей запрещенного в России движения "Талибан". Он уничтожен в результате удара беспилотника.

В афганской провинции Кундуз в результате удара беспилотника ликвидирован один из главарей движения "Талибан" (запрещено в России), передает ТАСС.

"В соответствии с донесением разведки, ранее сегодня по укрытию талибов был осуществлен удар беспилотника. В результате удара был ликвидирован глава талибов в провинции Кундуз мулла Абдул Салам и двое его соратников", - рассказал губернатор провинции.

Эксперты отмечают, что в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване.



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