Сирия освободила от ИГ более 60 населенных пунктов с начала года

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С начала 2017 года сирийские войска освободили от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) более 69 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России. Российская боевая авиация в Сирии поддерживает наземные операции правительственной армии.

В Минобороны России сообщили, что с начала 2017 года сирийские войска освободили от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) более 69 населенных пунктов, передает "Интерфакс".

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 63", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 28,5 кв. км территории, - сообщили в Минобороны. - В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 2000,6 кв. км".

Российская боевая авиация в Сирии поддерживает наземные операции правительственной армии

Между тем, российский МИД осудил серию терактов, которые произошли накануне в сирийском Хомсе. Жертвами атаки исламистов стали 34 человека, ещё десятки получили ранения. По мнению нашего дипведомства, главной целью боевиков была попытка срыва межсирийских переговоров, которые в эти дни проходят в Женеве.

Накануне делегация Дамаска обратилась к спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре с просьбой призвать все стороны диалога осудить теракты в Хомсе. Сам Де Мистура поддержал инициативу и заявил, что попытки срыва переговоров необходимо пресекать.

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