На Алтае приостановлены поиски упавшего в озеро вертолета

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На месте предполагаемого крушения вертолета "Робинсон" в акватории Телецкого озера на Алтае приостановлены поисковые работы.

В акватории Телецкого озера в Республике Алтай, на месте предполагаемого крушения вертолета "Робинсон", на неопределенны срок приостановлены поисковые работы, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, такое решение было принято на заседании межведомственного оперативного штаба в н.п. Яйлю.

Поиски вертолета не велись в воскресенье из-за шторма, в настоящее время ведется передислокация личного состава с мыса Кокши в село Яйлю для отправки в пункты постоянной дислокации.

К поискам от МЧС России было привлечено 40 человек 13 единиц техники, три плавсредства.

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