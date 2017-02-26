Глава Нацкомитета демократов пообещал стать "кошмаром" для Трампа

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Новый председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Томас Перес заявил, что он и другие демократы станут "худшим кошмаром" президента страны Дональда Трампа.

На внутренних выборах за пост главы Национального комитета демократической партии конкуренция была жесткой. Основная борьба развернулась между экс-министром труда Томом Пересом и мусульманином, членом палаты представителей от Миннесоты Китом Эллисоном. Перес одержал победу с перевесом в 35 голосов и стал первым латиноамериканцем - лидером демпартии США. Проигрыш Эллисона - это поражение тех внутрипартийных сил, которые во время президентской гонки в роли главы государства от демократов хотели бы видеть Берни Сандерса, а не Хиллари Клинтон. В группе поддержки Тома Переса ресурс явно посильнее: сама госпожа Клинтон, бывший вице-президент Джо Байден и другие ключевые фигуры из администрации Барака Обамы, по-прежнему имеющие определенное влияние на американский истеблишмент. Едва избравшись на пост главы Национального комитета Демократической партии США, Перес пообещал Дональду Трампу устроить активное сопротивление и назвал его худшим президентом в истории США.

"Мы должны считаться с фактами: мы переживаем кризис доверия. Нам нужен председатель, который примет бой с Дональдом Трампом", - заявил Перес.

Республиканец Трамп поздравил новоизбранного главу нацкомитета Демократической партии на своей странице в соцсетях намеком на слабость представителя конкурирующей партии: "Не знаю, за кого я больше рад, за Переса или за Республиканскую партию". Миллиардер также усомнился в честности голосования: "Гонка за пост главы Нацкомитета Демократической партии, конечно, была полностью "подтасована". У ставленника Берни, как и у самого Берни, не было шансов. Клинтон потребовала на это место Переса!"

Новый лидер демократов в ответ пообещал, что он и его сторонники станут для Трампа настоящим кошмаром. У его однопартийцев уже даже есть практически план по свержению избранного президента. Его озвучил ярый сторонник Хиллари Клинтон Дэвид Брок. Программа борьбы с законно избранным президентом заключается в постоянной критике всех шагов новой администрации, вывод на улицы несогласных с политикой Трампа, непрерывная травля в медийном пространстве. И в конце концов импичмент.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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