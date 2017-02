Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль

В Лос-Анджелесе проходит 89-ая церемония вручения наград американской академии киноискусств. Первый "Оскар" достался Махершала Али за роль второго плана в фильме "Лунный свет", сообщает TVC.RU.

В этой же номинации награду получила актриса Виола Дэвис, сыгравшая в ленте "Ограды". Оскар за грим и прически достался картине "Отряд самоубийц". Лучший дизайн костюмов, по мнению киноакадемиков, представлен в ленте "Фантастические твари и где они обитают".

Победителем в номинации "документальный фильм" признана картина Эзры Эдельмана "Сделано в Америке". Лучшим фильмом на иностранном языке стал "Коммивояжер" Асгара Фархади, а лучшим анимационным фильмом назван "Зверополис".

У рекордсмена по номинациям "Ла-ла Ленда" уже пять "Оскаров" - за режиссуру, работу художников-постановщиков, операторов и композитора. Лучшей актрисой назвала Эмма Стоун. Однако рекордсменом по количеству наград фильм стать не смог. Сейчас рекорд — 11 статуэток — принадлежит трем фильмам — "Бен-Гур", "Титаник" и "Властелин колец".

