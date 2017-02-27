Опрос: крымские татары не хотят переезжать на Украину

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Глава ФАДН отметил, что по результатам опроса населения Крыма, ни один из опрошенных не хочет переезда на Украину. Большинство из них хотели бы остаться жить на полуострове. По словам Игоря Баринова, итоги опроса показывают, что жизнь крымских татар меняется к лучшему.

Результаты опроса общественного мнения в Крыму свидетельствуют о том, что крымские татары не хотят переезжать на Украину. Об этом рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"На вопрос: "Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?" 0 процентов опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину", - приводит слова Баринова газета "Известия".

По его словам, 82% опрошенных заявили, что хотели бы остаться жить в Крыму, 10% – поменять населенный пункт в пределах полуострова и еще 2% готовы переехать в другой регион России.

Итоги данного опроса показывают, что жизнь крымских татар меняется к лучшему, подчеркнул Баринов.

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