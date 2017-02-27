Сирийские войска заняли господствующую высоту близ Пальмиры

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Сирийские правительственные войска при поддержке ополченцев выбили боевиков "Исламского государства" со стратегически важной высоты в районе Пальмиры. Террористы потеряли значительную часть живой силы, а также множество единиц военной техники.

Боевики запрещенных в России группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Ахрар аш-Шам" обстреляли столицу Сирии из минометов, передает "ТВ Центр". Погибла женщина, еще 17 человек получили ранения. Несколько снарядов разорвались в квартале Дамаска, где находится российское посольство. В этом районе никто не пострадал.

Тем временем, сирийская армия продолжает теснить террористов. Так, на подступах к Пальмире правительственные войска отвоевали стратегически важную высоту, а к востоку от Алеппо освобождено 15 селений.

За минувшие сутки специалисты российского центра по примирению враждующих сторон передали местному населению более 6 тонн гуманитарной помощи. Продукты получили около 4 тысяч жителей.