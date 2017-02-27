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Великий пост начался в понедельник у православных верующих. Самый строгий пост продлится семь недель и завершится 16 апреля.

У православных верующих начался Великий пост - самый строгий и длинный. Он продлится 7 недель и завершится в Пасху, которую в этом году будут отмечать 16 апреля. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Церковь рекомендует соблюдать умеренность в еде, отказаться от пищи животного происхождения. Но подчёркивает - это не диета, а время молитв. Потому перед началом поста сотни людей пришли в храмы, на особые службы, где читали отрывки из Евангелия о покаянии, а также попросили прощения у родных и близких за нанесённые обиды.

Последний день перед Великим постом по традиции был веселым и шумным. Хороводами и массовыми гуляниями завершилась масленица. В Москве в празднике приняли участие почти восемьсот тысяч человек.