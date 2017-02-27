Сборная России лидирует по итогам Военных игр в Сочи

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Российские спортсмены завоевали 13 наград в третий соревновательный день III Всемирных военных игр, сохранив за собой лидерство. В заключительный день соревнований будет разыграно 10 комплектов наград.

Сборная Вооруженных сил России уверенно лидирует на Всемирных военных играх в Сочи, передает "ТВ Центр". За три дня соревнований наша команда завоевала 28 медалей — 15 золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

Накануне российские спортсмены получили 13 наград. Среди них - победа в шорт-треке в смешанной эстафете на дистанции 3000 метров. В женском спринте по ориентированию на лыжах нашим тоже не было равных. Россиянки в этой гонке забрали все медали. Впрочем, мы взяли золото и в командной лыжной гонке среди женщин. В заключительный день соревнований в Сочи разыграют ещё 10 комплектов наград в четырёх видах спорта.