Команды забили 20 автоголов в матче чемпионата России по хоккею с мячом

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Федерация хоккея с мячом России соберет экстренное заседание по поводу сыгранного 26 февраля матча в Архангельске. В этой встрече местный "Водник" проиграл "Байкал-Энергии" из Иркутска со счетом 9:11. Все 20 голов были забиты в свои ворота. Если будет доказано отсутствие спортивной борьбы в матче, то команды могут быть наказаны на сумму до одного миллиона рублей.

В Архангельске местный клуб по хоккею с мячом "Водник" и соперники из "Байкал-Энергии" забили на двоих 20 голов в свои ворота. Встреча, проходившая в рамках второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом, завершилась со счетом 9:11 в пользу гостей.

Первый автогол был забит на 68 минуте, передает ТАСС. К 75 минуте счет был уже 3:0 в пользу "Байкал-Энергии". Все три мяча забил Олег Пивоваров. Игроки иркутской команды ответили тем же, отправив девять мячей в свои ворота. Тем не менее, затем Пивоваров забил еще восемь автоголов, установив на табло окончательный счет – 9:11 в пользу иркутян. В концовке встречи большинство хоккеистов "Байкал-Энергии" ушли со льда.

Вероятно, игроки "Водника" выдали такой странный матч с целью занять шестое место и избежать встречи в плей-офф чемпионата с действующим чемпионом страны красноярским "Енисеем". После этого поражения команда из Архангельска действительно заняла в турнирной таблице нужную ей строчку. Теперь ее соперником в матчах на выбывание станет с "Уральский трубник".

После матча главный тренер "Водника" Игорь Гапанович заявил, что впервые в жизни отказывается от комментариев после игры. В свою очередь, наставник иркутян Евгений Ерахтин отметил, что команда вышла отрабатывать на лед тактическую схему, но когда соперник начал "этот цирк", то его игроки решили ответить тем же.

Между тем, президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что по факту сыгранного матча будет собрано экстренное заседание. Также он назвал произошедшее провокацией и глупостью. "Подобное произошло впервые в истории хоккея с мячом", — подчеркнул Скрынник.

Согласно регламенту чемпионата России по хоккею с мячом в случае, если будет доказано, что в матче отсутствовала спортивная борьба, то команды могут быть наказаны на сумму до одного миллиона рублей.