"Ла-Ла Ленд" по ошибке назвали лучшим фильмом
Фильм "Лунный свет" получил, пожалуй, главную статуэтку премии "Оскар" — как лучший фильм. Однако присуждение этой награды не обошлось без курьеза — объявлявшему победителя Уоррену Битти дали не тот конверт и лучшим фильмом был назван "Ла-Ла Ленд". Ошибку обнаружила съемочная группа картины уже на сцене.
Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" допустили ошибку в результате которой лучшим фильмом был по ошибке назван фильм "Ла-Ла Ленд". Выяснилось, что объявлявшему победителя актеру Уоррену Битти дали не тот конверт, передает TVC.RU.
Ошибку обнаружила съемочная группа фильма, заглянув в конверт. Организаторам пришлось извиниться и назвать истинного победителя в номинации "Лучший фильм". Им стала картина "Лунный свет".
Warren Beatty makes mistake, #Moonlight wins best picture. #Oscars pic.twitter.com/zRZlTTeD2l— Variety (@Variety) 27 февраля 2017 г.
"Лунный свет" претендовал на "Оскар" в восьми номинациях. Ранее награду получил Махершала Али в номинации "Лучшая роль второго плана" и Барри Дженкинс в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
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