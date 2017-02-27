"Ла-Ла Ленд" по ошибке назвали лучшим фильмом

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Фильм "Лунный свет" получил, пожалуй, главную статуэтку премии "Оскар" — как лучший фильм. Однако присуждение этой награды не обошлось без курьеза — объявлявшему победителя Уоррену Битти дали не тот конверт и лучшим фильмом был назван "Ла-Ла Ленд". Ошибку обнаружила съемочная группа картины уже на сцене.

Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" допустили ошибку в результате которой лучшим фильмом был по ошибке назван фильм "Ла-Ла Ленд". Выяснилось, что объявлявшему победителя актеру Уоррену Битти дали не тот конверт, передает TVC.RU.

Ошибку обнаружила съемочная группа фильма, заглянув в конверт. Организаторам пришлось извиниться и назвать истинного победителя в номинации "Лучший фильм". Им стала картина "Лунный свет".

"Лунный свет" претендовал на "Оскар" в восьми номинациях. Ранее награду получил Махершала Али в номинации "Лучшая роль второго плана" и Барри Дженкинс в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

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