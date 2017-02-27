Кандидат на пост ВМС США отказался от должности

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Филип Билден отказался от должности министра ВМС США. Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что такое решение связано с возможным конфликтом интересов на новом посту. Ранее в январе Дональд Трамп предложил кандидатуру Билдена, потому что считает его очень успешным бизнесменом.

Бывший офицер военной разведки, бизнесмен Филип Билден решил отказаться от должности министра военно-морских сил США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Филип Билден сообщил мне, что пришел к трудному решению отказаться от должности министра ВМС", - подчеркнул Мэттис. По его словам, такой шаг связан с возможным конфликтом интересов на новой должности. При этом глава Пентагона отметил, что он поддерживал назначение Билдена на этот пост.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего офицера военной разведки на должность министра ВМС страны. Глава государства назвал Билдена очень успешным бизнесменом, который сможет повысить дисциплину в ведомстве.

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