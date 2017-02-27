Неизвестный ранил ножом водителя автобуса в Москве
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Мужчина ранил ножом водителя московского рейсового автобуса № 21 в районе улицы Новокосинской. В результате происшествия пострадавший доставлен в больницу. Злоумышленник с места преступления скрылся. По данному инциденту проводится проверка.
Водитель рейсового автобуса № 21 в Москве получил ножевое ранение. Инцидент произошел в районе улицы Новокосинской.
Нападавший по неизвестным причинам ударил его ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия, передает портал Life.
Мужчина выжил. Его доставили в одну из больниц. По данному происшествию проводится проверка.