Неизвестный ранил ножом водителя автобуса в Москве

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Мужчина ранил ножом водителя московского рейсового автобуса № 21 в районе улицы Новокосинской. В результате происшествия пострадавший доставлен в больницу. Злоумышленник с места преступления скрылся. По данному инциденту проводится проверка.