08:43, 27 февраля 2017

Неизвестный ранил ножом водителя автобуса в Москве

Теги:  полиция  Происшествие  москва  госпитализация

Мужчина ранил ножом водителя московского рейсового автобуса № 21 в районе улицы Новокосинской. В результате происшествия пострадавший доставлен в больницу. Злоумышленник с места преступления скрылся. По данному инциденту проводится проверка.

Водитель рейсового автобуса № 21 в Москве получил ножевое ранение. Инцидент произошел в районе улицы Новокосинской.

Нападавший по неизвестным причинам ударил его ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия, передает портал Life.

Мужчина выжил. Его доставили в одну из больниц. По данному происшествию проводится проверка.

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