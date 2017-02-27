Водитель иномарки погиб, врезавшись в припаркованные автомобили в Москве

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На юго-западе Москвы водитель автомобиля Kia Rio протаранил припаркованные у жилого дома машины. Прибывшие на место медики констатировали смерть виновника ДТП. Эксперты отмечают, что мужчине могло стать плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.

Водитель автомобиля Kia Rio врезался в припаркованные автомобили у дома № 9 на улице Намёткина в Москве.

На место ДТП прибыли сотрудники экстренной службы. Они извлекли водителя из машины. Его забрали врачи скорой помощи, передает Life. Тем не менее, несмотря на их усилия, мужчина скончался, не приходя в сознание.

По данным сайта радиостанции "Говорит Москва", виновнику аварии стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.