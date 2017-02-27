Пушков ответил на план Авакова по возвращению Крыма и Донбасса

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Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление главы МВД Украины о планах возвращения Крыма и Донбасса под свой контроль. По его словам, Арсен Аваков не раскрыл суть этого замысла. Кроме того, Пушков отметил, что "Крым уже точно не вернуть".

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о планах Киева вернуть Крым и Донбасс.

Аваков сообщил:у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2017 г.

Ранее Аваков говорил, что у Украины есть план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль. По его словам, этот замысел не предполагает даже малейших уступок. Аваков подчеркнул, что Украина может вернуть Донбасс в ближайшие полтора года.

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