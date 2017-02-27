Двое спасенных при пожаре в Москве скончались в карете скорой помощи

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Врачи скорой помощи не смогли спасти двух из трех людей, пострадавших при пожаре на северо-западе Москвы. Они скончались в машине. Еще одного пострадавшего удалось доставить в больницу.

Два человека погибли из-за пожара, который произошел в жилом доме № 11 на улице Берзарина на северо-западе Москвы. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города, они умерли в карете скорой помощи.

Еще одного пострадавшего доставили в больницу.

Возгорание произошло на площади трех квадратных метров.