09:53, 27 февраля 2017

В Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар"

Теги:  Культура  премия  кино  оскар

В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения премии "Оскар". Лидером по количеству наград стал фильм "Ла-Ла Ленд" — он получил шесть статуэток, хотя был представлен в 14 номинациях и имел все шансы стать рекордсменом по количеству золотых статуэток. Лучшим фильмом назван "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.

В Лос-Анджелесе прошла 89-ая церемония вручения наград американской академии киноискусств, передает TVC.RU. Под занавес, когда пришло время объявлять "Оскар" за лучший фильм года, произошел самый настоящий конфуз. Сначала со сцены прозвучало название картины "Ла-Ла Ленд", но уже после того, как съемочная группа поднялась на подиум, а режиссер начал произносить слова благодарности, выяснилось, что на самом деле награду отдали драме "Лунный свет". Как объяснили случившееся организаторы, ведущие перепутали конверты.

Тем не менее, у мюзикла "Ла-Ла Ленд" шесть "Оскаров", хотя номинирован он был 14 раз, причем в номинации за лучший саундтрек дважды. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун.

Среди мужчин победа досталась Кейси Аффлеку за роль в картине "Манчестер у моря".  Лучшим анимационным фильмом назван "Зверополис", а лучшим фильмом на иностранном языке — "Коммивояжёр" Асгара Фархади. 

Другие награды:

  • Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"),
  • Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет",
  • Лучший оригинальный сценарий: "Манчестер у моря",
  • Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али ("Лунный свет"),
  • Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис ("Ограды"),
  • Лучшая операторская работа: "Ла-Ла Ленд",
  • Лучшая музыка / песня к фильму: "City of Stars" ("Ла-Ла Ленд"),
  • Лучший грим и прически: "Отряд самоубийц",
  • Лучший дизайн костюмов: "Фантастические твари и где они обитают",
  • Лучшая работа художника-постановщика: "Ла-Ла Ленд",
  • Лучший документальный фильм: "Сделано в Америке",
  • Лучший документальный короткометражный фильм: "Белые шлемы",
  • Лучшие визуальные эффекты: "Книга джунглей",
  • Лучшая короткометражка: "Пой",
  • Лучшее сведение звука: "Прибытие",
  • Лучший звук: "По соображениям совести".

 

Почетный "Оскар" за вклад в киноискусство получил Джеки Чан.

Церемония не обошлась без политических жестов. Асгар Фархади отказался приезжать на церемонию, выразив тем самым протест против миграционного указа Дональда Трампа. 

Американского президента вспомнил и ведущий церемонии Джимми Киммел. Он удивился, что за два часа церемонии Трамп не написал ни одного сообщения в Twitter про церемонию, и отправил ему шутливое сообщение.

"Привет, Дональд. Чем занят?"

"Ла-Ла Ленд", который считался фаворитом 89-й церемонии "Оскар", не смог побить рекорд по количеству наград. Сейчас первое место принадлежит трем фильмам — "Бен-Гур" Уильяма Уайлера, "Титаник" Джеймса Кэмерона и "Властелин колец" Питера Джексона. Эти картины завоевали по 11 статуэток.

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