В Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения премии "Оскар". Лидером по количеству наград стал фильм "Ла-Ла Ленд" — он получил шесть статуэток, хотя был представлен в 14 номинациях и имел все шансы стать рекордсменом по количеству золотых статуэток. Лучшим фильмом назван "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.

В Лос-Анджелесе прошла 89-ая церемония вручения наград американской академии киноискусств, передает TVC.RU. Под занавес, когда пришло время объявлять "Оскар" за лучший фильм года, произошел самый настоящий конфуз. Сначала со сцены прозвучало название картины "Ла-Ла Ленд", но уже после того, как съемочная группа поднялась на подиум, а режиссер начал произносить слова благодарности, выяснилось, что на самом деле награду отдали драме "Лунный свет". Как объяснили случившееся организаторы, ведущие перепутали конверты.

Тем не менее, у мюзикла "Ла-Ла Ленд" шесть "Оскаров", хотя номинирован он был 14 раз, причем в номинации за лучший саундтрек дважды. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун.

Среди мужчин победа досталась Кейси Аффлеку за роль в картине "Манчестер у моря". Лучшим анимационным фильмом назван "Зверополис", а лучшим фильмом на иностранном языке — "Коммивояжёр" Асгара Фархади.

Другие награды:

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"),

Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет",

Лучший оригинальный сценарий: "Манчестер у моря",

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али ("Лунный свет"),

Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис ("Ограды"),

Лучшая операторская работа: "Ла-Ла Ленд",

Лучшая музыка / песня к фильму: "City of Stars" ("Ла-Ла Ленд"),

Лучший грим и прически: "Отряд самоубийц",

Лучший дизайн костюмов: "Фантастические твари и где они обитают",

Лучшая работа художника-постановщика: "Ла-Ла Ленд",

Лучший документальный фильм: "Сделано в Америке",

Лучший документальный короткометражный фильм: "Белые шлемы",

Лучшие визуальные эффекты: "Книга джунглей",

Лучшая короткометражка: "Пой",

Лучшее сведение звука: "Прибытие",

Лучший звук: "По соображениям совести".

Почетный "Оскар" за вклад в киноискусство получил Джеки Чан.

Церемония не обошлась без политических жестов. Асгар Фархади отказался приезжать на церемонию, выразив тем самым протест против миграционного указа Дональда Трампа.

"My absence is out of respect for the people of my country," says #Oscar winner Asghar Farhadi in a statement pic.twitter.com/jed7adxP3Y — Variety (@Variety) 27 февраля 2017 г.

Американского президента вспомнил и ведущий церемонии Джимми Киммел. Он удивился, что за два часа церемонии Трамп не написал ни одного сообщения в Twitter про церемонию, и отправил ему шутливое сообщение.

"Привет, Дональд. Чем занят?"

"Ла-Ла Ленд", который считался фаворитом 89-й церемонии "Оскар", не смог побить рекорд по количеству наград. Сейчас первое место принадлежит трем фильмам — "Бен-Гур" Уильяма Уайлера, "Титаник" Джеймса Кэмерона и "Властелин колец" Питера Джексона. Эти картины завоевали по 11 статуэток.