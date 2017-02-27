Путин проведет в понедельник переговоры с Назарбаевым

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Владимир Путин в понедельник проведет официальные переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. После этого российский лидер вылетит в Таджикистан, а оттуда направится в Киргизию.

Владимир Путин в Алма-Ате проведет официальные переговоры с президентом Нурсултаном Назарбаевым. В Казахстан российский лидер прибыл в воскресенье, передает "ТВ Центр". Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он уже успел пообщаться со своим коллегой в неформальной обстановке на горнолыжном курорте.

Уже в понедельник Владимир Путин вылетит в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Затем посетит Киргизию. Поездка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений России с этими странами.

