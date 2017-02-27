Путин поздравил военных с Днем сил спецопераций

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Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он был учрежден всего два года назад.

Владимир Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником, передает "ТВ Центр". Он был учрежден указом президента два года назад. Само подразделение, основанное на традициях легендарного отечественного спецназа, появилось в российской армии в ходе масштабной реформы Вооруженных сил.

"Вы там, где труднее всего, и в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Будем и дальше наращивать потенциал Сил спецопераций. Они должны быть готовы незамедлительно выполнить задачу в любом регионе, обеспечить безопасность России и наших союзников, дать отпор международному терроризму и другим угрозам. Уверен, вы не подведете, будете всегда верны присяге и воинскому долгу, честно и мужественно защищать Россию и наш народ. Спасибо за службу", - сказал Владимир Путин.