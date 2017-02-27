Опрос: только 5% украинцев отказались от русского языка

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Исследовательский холдинг "Ромир" провел в конце 2016 года опрос среди жителей России и Украины, чтобы выяснить, как они оценивают отношения двух стран на данный момент. Исследование показало, что большинство опрошенных считают их "в той или иной степени враждебными". При этом, основная часть граждан Украины отметила, что не готова полностью отказаться от использования русского языка.

Только 5% граждан Украины наотрез отказываются использовать русский язык. Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено холдингом "Ромир". Опрос проводился с целью выяснить, как украинцы и россияне оценивают отношения двух стран на данный момент, пишет газета "Известия".

Как отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, от использования русского языка полностью отказались только 5% украинских граждан. При этом в семье на нем говорят 66% опрошенных. 61% использует его для общения с друзьями и знакомыми, а 39% смотрят русскоязычное телевидение и фильмы. На работе язык соседнего государства применяют 34% украинских граждан. Кроме того, 78% украинцев хотят, чтобы их дети говорили на русском языке.

При этом, 70% россиян и 89% украинцев назвали отношения между двумя странами "в той или иной степени враждебными". Кроме того, среди объединяющих граждан России и Украины факторов лидируют родственные связи и общее советское прошлое.

Исследование было проведено в конце 2016 года. На территории России в нем приняло участие одна тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет. На Украине опросили 500 человек той же возрастной категории.

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