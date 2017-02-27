Голодец пожаловалась на низкие зарплаты квалифицированных работников

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Минимальный уровень оплаты труда в России необходимо довести до прожиточного минимума, заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, это даст серьезный выигрыш производству, экономике и людям. В настоящее время стоимость рабочей силы в стране не соответствует квалификации кадров, подчеркнула она.

Стоимость рабочей силы в России не соответствует квалификации кадров, заявила вице-премьер страны Ольга Голодец. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, главным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, а также отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. "К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников", - отметила Голодец во время Российского инвестиционного форума в Сочи на секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда.

По ее словам, на уровне минимального уровня оплаты труда (МРОТ) в России работает 4,9 миллиона человек. Голодец добавила, что МРОТ на сегодняшний день ниже прожиточного минимума. "Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что высвобождение рабочей силы "поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам". При этом в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях, сказала она. "Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около одного миллиона, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось", - отметила Голодец.

В январе министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в скором времени граждан ожидает повышение зарплат. Он подчеркнул, что положительная тенденция к их росту наметилась уже с августа 2016 года. По его словам, в этом процессе сыграет важную роль реализация указов президента России Владимира Путина об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

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