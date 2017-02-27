Голосование. Как вам внешняя политика США при Трампе?

Тема программы "Право голоса": Ось зла и добра. Дональду Трампу пора определиться с внешнеполитической доктриной, которая обеспечит лидерство США, говорится в статье The New York Times. По мнению авторов, мировой порядок в ближайшие годы должен поддерживаться диалогом трёх наиболее влиятельных держав: США, Китая и России. При этом Белому дому необходимо следить за тем, чтобы Пекин и Москва не слишком сближались. Зачем этот тройной союз США? У вас есть право голоса – голосуйте.