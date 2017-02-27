ДНР и ЛНР введут внешнее управление на украинских предприятиях

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ДНР и ЛНР предъявили киевским властям ультиматум с требованием снять транспортную блокаду Донбасса. В противном случае лидеры самопровозглашенных республик пригрозили ввести с 1 марта внешнее управление на всех украинских предприятиях, работающих на их территории.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) введут с 1 марта внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые работают на их территориях. Это произойдет в том случае, если Киев не снимет блокаду Донбасса, говорится в совместном заявлении глав республик Донбасса.

"Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Луганскинформцентра.

Глава ДНР Александр Захарченко и лидер ЛНР Игорь Плотницкий подчеркнули, что Киев использует радикалов для организации блокады железнодорожных путей и угрожает блокадой автомобильных дорог, которые соединяют республики Донбасса с Украиной. В результате многие предприятия были вынуждены остановить свою деятельность из-за действий киевской власти. "Это прямо противоречит духу и букве минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботится о гражданах", - отметили Захарченко и Плотницкий.

По словам лидеров республик Донбасса, будут перестроены и переориентированы на рынок России и других стран все производственные процессы. "Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик", - отмечается в заявлении.

Ранее в феврале стало известно, что группа "Метинвест" украинского предпринимателя Рината Ахметова остановила производство на двух своих предприятиях в Донбассе. Этот шаг объяснили "продолжающимися военными действиями и блокадой железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны".

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