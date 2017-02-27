В аэропорту "Домодедово" задержана крупная партия спермы быков
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Крупную партию спермы быков-производителей задержали в столичном аэропорту "Домодедово". Отмечается, что груз поступил из Канады и США. Партия была задержана из-за отсутствия оригинала ветеринарного сертификата.
Более 16 тысяч доз спермы быков-производителей из США и Канады были задержаны в столичном аэропорту "Домодедово". Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
"В аэропорту "Домодедово" на СВХ ЗАО "Домодедово-Карго" было приостановлено оформление партии спермы быков-производителей в количестве 16292 дозы, поступившей из Канады и США с предприятия ABS Global Inc", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз был задержан из-за отсутствия оригинала ветеринарного сертификата.
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