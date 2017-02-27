Сугробы в Москве растают за неделю

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Синоптики прогнозируют в столичном регионе сырую и ветреную погоду. На дорогах будет очень скользко. Столбики термометров днем будут подниматься выше нуля, а ночью опускаться до минус семи градусов.

Облачно, сыро и ветрено будет в Москве в понедельник, 27 февраля. Как сообщили в Гидрометцентре, днем температура воздуха составит до трех градусов тепла, на дорогах будет очень скользко. Во вторник ночью будет до минус четырех в столице и до минус семи в Подмосковье.

Тем не менее, в связи с плюсовой дневной температурой синоптики ожидают интенсивное таяние снежного покрова. Об этом агентству "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос". Там не исключили, что в течение недели сугробы в столице уже растают.