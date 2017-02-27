МЧС опровергло информацию о пожаре в школе на юге Москвы
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В МЧС опровергли факт возгорания в школе на юге столицы. По их данным, информация о загорании или задымлении в здании не подтвердилась. Ранее некоторые СМИ сообщали об эвакуации 700 человек из средней школы в Бирюлеве после возгорания в одном из помещений.
Столичное управление МЧС на своей странице в Twitter опровергло информацию о возгорании в школе на юге Москвы.
Пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу Харьковский проезд,д. 9Б. Информация о загорании или задымлении не подтвердилась.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 февраля 2017 г.
Ранее некоторые СМИ сообщали об эвакуации 700 человек из средней школы в Бирюлеве после возгорания в одном из помещений здания. Отмечалось, что инцидент произошел в школе №2001 в Харьковском проезде.
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