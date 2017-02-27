Гонтарева ушла в отставку с поста главы Нацбанка Украины

Теги: Украина яценюк экономика ющенко

Валерия Гонтарева, являющаяся главой Нацбанка Украины, объявила, что уходит в отставку. В администрации президента страны Петра Порошенко заявили, что поиски нового главы НБУ уже ведутся. Им, в частности, может стать экс-премьер Арсений Яценюк. Также называется имя бывшего президента страны Виктора Ющенко.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева приняла решение покинуть свой пост. Об этом, как сообщает "РБК-Украина", она объявила перед составом правления НБУ.

Источники в окружении президента страны Петра Порошенко отметили, что решение об отставке уже принято. Идут поиски нового главы НБУ. Среди них называется имя бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Однако сам политик якобы не спешит "на себя это брать" из-за президентских амбиций. Тем не менее, власти все равно продолжают вести с ним переговоры.

Кроме того, одним из кандидатов может быть руководитель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалко из Радикальной партии. Также среди претендентов называют председателя правления ПриватБанка Александра Шлапака и бывшего президента страны Виктора Ющенко.

Сама Гонтарева, как отмечает портал, рассчитывает вернуться в частный сектор. Вероятно, она придет в компанию ICU, где ранее занимала пост председателя совета директоров.

Валерия Гонтарева, занявшая должность главы НБУ в 2014 году, ранее уже просила об отставке, однако глава государства так и не подал представление на ее снятие.

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