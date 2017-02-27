Российские саперы помогают разминировать восточное Алеппо

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В Дамаске один человек погиб, ещё 17 ранены в результате атаки боевиков. Об этом сообщает агентство САНА. Несколько снарядов разорвались возле российского посольства. По счастливой случайности никто не пострадал. Сирийские военные продолжают наступление на Пальмиру. Накануне правительственные войска уничтожили значительную часть живой силы боевиков и заняли стратегически важную высоту. В Алеппо тем временем приступили к разбору завалов.

Пыль, мусор и грохот, но это уже не звуки войны — так масштабно и шумно Алеппо возвращается к мирной жизни. В восточных кварталах проходит генеральная уборка. Именно эти районы больше других пострадали от артобстрелов боевиков, отмечает "ТВ Центр".

Массивные плиты разгребают бульдозеры. Правда, тяжёлой техники не хватает. Но каждый здесь старается для себя. Большую работу часто прерывают страшные находки. Реалии войны - здесь каждый ребёнок знает, как выглядит, например, фугас.

"Мы с моим младшим братом пришли в наш дом, стали разбирать завалы и в ванной комнате увидели фугас. На кухне ещё один. И провода, ведущие к третьему", - рассказывает юный житель Алеппо Ахмад.

В таких опасных случаях местные жители зовут на помощь российских военных полицейских. При батальоне есть инженерная рота. Наши саперы изучают взрывной механизм и удивляются изобретательности минеров. Провода ведут под балкон. Под кирпичом - пружина, готовая сдетонировать от любого колебания. Эту буквально шахматную партию наши специалисты называют противостоянием с теми, кто устанавливает адские машины.

Специалисты российского центра по примирению отмечают - в восточный Алеппо возвращаются все больше людей. Эту территорию необходимо сделать действительно безопасной.

С очередной задачей наши саперы справились. Фугасы обезврежены. Маленький Ахмад с братом и родителями может возвращаться в свой дом.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.