Матвиенко назвала цели России на Ближнем Востоке

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Россия не стремится занять доминирующее положение на Ближнем Востоке­. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.

Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие проходит в понедельник в Москве, сообщает "ТВ Центр".

В работе площадки принимают участие ведущие политики, учёные и дипломаты более, чем из 25 стран мира. В центре внимания - борьба с мировым терроризмом, миграционный кризис, экономические проблемы региона, а также роль мировых держав в вопросах урегулирования ситуации. Выступая на конференции, председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия не пытается занять главенствующее положение в регионе. Наша цель - вывести ключевые страны на устойчивый путь развития.

"Оказывая военную поддержку законному правительству Сирии в разгроме вооружённых формирований террористов, мы в тоже время во всё большей степени делаем упор на активизацию процесса мирного урегулирования, достижения гражданского согласия в этой стране. Важный этап здесь - консультации в Астане при политической поддержке России, Турции, Ирана", - заявила Матвиенко.

Организаторы конференции считают, что проблемы региона уже давно вышли за его пределы. В связи с этим, искать пути для урегулирования необходимо совместными усилиями.

"Вторую площадку, как Москва, трудно найти, где все могут собраться. Чтобы приехали и турки и сирийцы и иранцы. Как не странно, в России могут собраться все и это достаточно существенное обстоятельство. Конференции не дают полных ответов, но какой-то диалог завязывается, какие-то выводы все делают, какие-то дискуссии ведутся. Дискуссии - вообще один из лучших способов получить ответы на самые существенные вопросы", - рассуждает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.