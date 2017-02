Соцсети объяснили конфуз на "Оскаре" вмешательством русских хакеров

Зал рукоплещет, актеры и съемочная группа в слезах поднимаются на сцену, один из продюсеров фильма даже успел произнести традиционную речь, передает "ТВ Центр".

"Подождите, подождите, нет, это ошибка. "Лунный свет" — лучший фильм года", - неожиданно прервал его другой продюсер.

Всякое, конечно, на церемонии случалось, но что бы вот так оконфузились с главной номинацией - впервые. Листок с названием фильма-победителя просто вложили в использованный конверт, пояснил Уоррен Битти.

"Я просто открыл конверт, там было написано имя Эммы Стоун, что было дальше написано, я даже не прочел, а дальше было как раз название лучшего фильма "Лунный свет", - говорит легендарный актер.

Ждали, безусловно, нескольких статуэток. Взяли за лучший сценарий и мужскую роль второго плана. "Лунный свет" - фильм о жизни подростков в бедных кварталах Майями, где миром правят наркотики и деньги и о том, как во всей этой суете, преодолевая трудности, все же быть настоящим - самим собой.

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли конфуз на премии, объяснив путаницу с конвертами вмешательством русских хакеров и Владимира Путина.

Anyone in Hollywood blamed Vladimir Putin yet? #oscars

"And then you hand a producer the Best Actress card instead..." pic.twitter.com/d5psZ87T5Z