Соцсети объяснили конфуз на "Оскаре" вмешательством русских хакеров

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В Лос-Анжелесе прошла 89-я церемония вручения премии "Оскар". В этом году особое внимание было приковано не только к фильмам, но и к политической ситуации в стране. Самая ожидаемая номинация не обошлась без скандала. Пользователи соцсетей уже шутят, что за подменой конвертов стоят русские хакеры.

Зал рукоплещет, актеры и съемочная группа в слезах поднимаются на сцену, один из продюсеров фильма даже успел произнести традиционную речь, передает "ТВ Центр".

"Подождите, подождите, нет, это ошибка. "Лунный свет" — лучший фильм года", - неожиданно прервал его другой продюсер.

Всякое, конечно, на церемонии случалось, но что бы вот так оконфузились с главной номинацией - впервые. Листок с названием фильма-победителя просто вложили в использованный конверт, пояснил Уоррен Битти.

"Я просто открыл конверт, там было написано имя Эммы Стоун, что было дальше написано, я даже не прочел, а дальше было как раз название лучшего фильма "Лунный свет", - говорит легендарный актер.

Ждали, безусловно, нескольких статуэток. Взяли за лучший сценарий и мужскую роль второго плана. "Лунный свет" - фильм о жизни подростков в бедных кварталах Майями, где миром правят наркотики и деньги и о том, как во всей этой суете, преодолевая трудности, все же быть настоящим - самим собой.

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли конфуз на премии, объяснив путаницу с конвертами вмешательством русских хакеров и Владимира Путина.

Anyone in Hollywood blamed Vladimir Putin yet? #oscars — Piers Morgan (@piersmorgan) 27 февраля 2017 г.

"And then you hand a producer the Best Actress card instead..." pic.twitter.com/d5psZ87T5Z — Emily Black (@emhblack) 27 февраля 2017 г.

Церемония, вообще не обошлась без сюрпризов. Главному фавориту букмекеров — мюзиклу "Ла-Ла Ленд" — предрекали успех "Титаника". Рекордных 14 номинаций, но вот статуэток всего 6 — за лучшую женскую роль у Эммы Стоун, Дэмьен Шазелл в свои 32 года стал самом молодым оскараносным режиссером, отметили кинокритики саундтрек, музыку, операторскую работу, сценографию.

Статуэтка за лучшую мужскую роль в этом году у Кейси Аффлек, сыгравшего в картине "Манчестер у моря". Брат Бен в зале едва сдерживает слезы, а сам Кейси на время потерял дар речи.

А вот у победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" режиссера картины "Коммивояжер" слова нашлись, причем весьма гневные. Зачитывать послание иранца Асгара Фархади пришлось Ануше Ансари - первой женщине — космическому туристу. Сам Фархади в Штаты не поехал в знак протеста против миграционной политики Дональда Трампа. Сирийскому оператору Халиду Хатибу, работавшему над фильмом "Белые каски", власти США и вовсе отказали во въезде, что лишь добавило масла в огонь. Церемония получилась на редкость политизированной. Голливуд на Трампа ополчился еще во времена предвыборной компании, а теперь при каждом удобном случаи пытается уязвить президента. На этот раз эту роль доверили ведущему церемонии комику Джимми Киммелу.

"Я хочу сказать спасибо президенту Трампу. Помните, в прошлом году организаторов "Оскара" обвиняли в расизме? Так вот теперь нет. Спасибо ему!" – заявил ведущий.

Сам Дональд Трамп с супругой Меланьей отказались смотреть телетрансляцию церемонии, поэтому Киммел в разгар праздника, решил поинтересоваться у президента через Twitter, чем он занят.

Президент так и не ответил, зато пост Киммела набрал сотни тысяч лайкой. Гости в этот вечер не скупились на едкие метафоры в адрес новой американской администрации. Церемонию журналисты уже успели прозвать "Ярмаркой голливудского тщеславия". Вот и на ковровой дорожке шикарные наряды многих звезд украсила скромная голубая лента - символ американского Союза защиты гражданских свобод.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".