Масленицу в Москве отпраздновали 800 тысяч человек

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В праздничных мероприятиях по случаю Масленицы в столице приняли участие 800 тысяч человек. Охрану на различных площадках обеспечивали сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии. Фестиваль "Московская Масленица" проходил с 17 по 26 февраля.

В праздновании Масленицы в столице принимали участие порядка 800 тысяч человек. Об этом TVC.RU рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Праздничные мероприятия на площадках столицы в центральной части города и парках посетили около 800 тысяч человек", - сообщили в министерстве. В пресс-службе отметили, что порядок во время праздника охраняли сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.

Фестиваль "Московская Масленица" проходил в столице с 17 по 26 февраля. Каждый день на нескольких площадках столицы проходили различные концерты, посетителей праздника традиционно угощали блинами. Площадки были открыты в центре Москвы, в парках, на ВДНХ. Кульминацией праздника в последний день празднования на Манежной площади стала "имитация сожжения" восьмиметровой Масленицы изо льда.