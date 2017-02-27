В Москве хулиган сжег Land Cruiser ценой в 5 млн рублей

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На улице Марьинский парк в Москве неизвестный мужчина поджег внедорожник Land Cruiser 200 стоимостью около пяти миллионов рублей. Машина, принадлежавшая уроженцу Эстонии, практически полностью сгорела. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

На юго-востоке Москвы на улице Марьинский парк неизвестный поджег внедорожник Land Cruiser 200. Перед этим он облил колеса машины бензином. Как только автомобиль загорелся, мужчина тут же скрылся с места происшествия, передает портал Life.

Внедорожник сгорел почти полностью за несколько минут. Машина принадлежала уроженцу Эстонии. Стоимость автомобиля составляет примерно пять миллионов рублей.