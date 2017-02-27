Под Самарой задержали террориста ИГ, готовившего атаки на 23 февраля
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Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали сторонника ИГ, готовившегося взорвать автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием. Теракт он намеревался осуществить 23 февраля.
Сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" задержан в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства отметил, что задержанному 19 лет. Он является новообращенным мусульманином и был завербован через интернет эмиссарами ИГ для совершения теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов региона.
В частности, молодой человек намеревался подорвать автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием. Свои действия он хотел приурочить к 23 февраля "для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны зарубежных покровителей", передает "Интерфакс".
По месту проживания задержанного в поселке Усть-Кинельский удалось обнаружить изготовленное с использованием средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Также изъяты поражающие элементы в виде металлических шариков.
В декабре 2016 года в Самаре были задержаны два пособника ИГ. Они являлись выходцами одной из стран Центральной Азии. В ходе операции было изъято взрывное устройство.
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