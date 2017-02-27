Медведев освободил Ведева от должности замглавы МЭР

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Алексей Ведев освобожден от должности замглавы Минэкономразвития по его собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. В МЭР Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные.