Медведев освободил Ведева от должности замглавы МЭР
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Алексей Ведев освобожден от должности замглавы Минэкономразвития по его собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. В МЭР Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил заместителя главы Минэкономразвития Алексея Ведева от занимаемой должности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Ведева Алексея Леонидовича от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе", - говорится в распоряжении правительства.
Ранее сообщалось, что Ведев намерен покинуть пост замглавы Минэкономразвития. В ведомстве он курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные. Кроме того, в первые полтора месяца после отставки Алексея Улюкаева он временно исполнял обязанности главы МЭР.
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