Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией

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Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией. Граждане этой страны смогут посещать государства Шенгенской зоны без виз на короткий период с конца марта 2017 года. Также одобрен механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией.

Это касается граждан Грузии, которые выезжают в страны ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, передает "Интерфакс".

По словам еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса, граждане Грузии смогут посещать страны Шенгенской зоны без виз на короткий период с конца марта 2017 года. Об этом он рассказал во время прошедшей встречи с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Кроме того, в понедельник Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.

2 февраля Европарламент поддержал отмену виз с Грузией. Также евродепутаты проголосовали за запуск механизма заморозки безвизовых режимов Евросоюза с третьими странами.

Механизм приостановки или заморозки безвизовых режимов для третьих стран в Евросоюзе создают как дополнительное средство защиты в случае массовых злоупотреблений гражданами этих государств безвизовым режимом.