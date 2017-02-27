Турция назвала условие прекращения своей операции в Сирии

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Турция не хочет сохранения у власти в Сирии Башара Асада, но признает, что его позиция должна быть представлена на переговорах по межсирийскому урегулированию. Об этом заявил советник президента Турции Ильнар Чевик. Он также рассказал, что Анкара прекратит свое участие в операции в Сирии после взятия города Манбидж на севере страны.

Турецкая армия остановит операцию в Сирии после взятия крупного города Манбидж на севере провинции Алеппо. Об этом заявил советник президента страны Реджепа Эрдогана Ильнар Чевик на конференции в Москве.

Он уточнил, что речь идет о создании 90-километровой зоны безопасности в этом районе.

Говоря об итогах участия Турции в антитеррористической операции в Сирии, Чевик заявил, что сотрудничество с Россией помогло ослабить позиции террористов и укрепило безопасность внутри самой Турции.

"Стамбул сейчас гораздо более безопасный город, я могу это с полной уверенность заявить, чем это было до 15 июля 2016 года",- приводит его слова агентство "Интерфакс".

Чевик также заявил, что Турция не хочет сохранения в Сирии власти Башара Асада, но его позиция должна быть представлена на переговорах по урегулированию в Арабской республике.

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