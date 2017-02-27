"Лужники" откроются матчем сборных России и Аргентины

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В первом матче после открытия обновленного стадиона "Лужники" встретятся футбольные сборные России и Аргентины. Предварительная дата встречи - 11 ноября текущего года. Как ожидается, все работы по модернизации арены будут завершены в июне.

Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в первом матче на обновленном стадионе "Лужники" в столице. Об этом сообщает "МИР 24". Предварительной датой встречи является 11 ноября текущего года.

В настоящее время "Лужники" находятся на реконструкции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. На стадионе пройдет церемония открытия турнира, один из полуфиналов, а также финал мундиаля. Как ожидается, все работы по модернизации арены будут закончены в июне текущего года. Всего обновленные "Лужники" будут вмещать 81 тысячу мест для зрителей.

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