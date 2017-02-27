В Москве водитель-наркоман протаранил машину Росгвардии

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали москвича, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. При попытке проверить у него документы, 50-летний мужчина попытался скрыться с места происшествия, попутно протаранив автомобиль Росгвардии. В результате он был задержан на Ленинградском шоссе.

На севере Москвы произошло ДТП с участием 50-летнего москвича, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает АГН "Москва", инцидент произошел в ночь на 27 февраля на улице Лавочкина. Совершая патрулирование, сотрудники Росгвардии увидели автомобиль, перегородивший проезжую часть. Они вышли, чтобы проверить документы у водителя, но мужчина, увидев сотрудников правоохранительных органов, попытался уехать с этого места на большой скорости. При попытке скрыться, он столкнулся со служебным автомобилем вневедомственной охраны Росгвардии.

Погоня продолжилась. В результате автомобиль злоумышленника удалось блокировать на Ленинградском шоссе. При личном досмотре у водителя было обнаружено и изъято четыре грамма гашиша. Также выяснилось, что задержанный был ранее судим и управлял автотранспортным средством, не имея прав.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении наркотиков и нарушении правил дорожного движения, а также эксплуатации транспортных средств.