Москва примет международный Зимний велоконгресс в 2018 году

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Москва получила право провести Шестой международный Зимний велоконгресс. Он пройдет в феврале 2018 года.

Москва примет Шестой международный Зимний велоконгресс в феврале 2018 года. Это позволит вывести тему развития велотранспорта в России на новый уровень.

Имя города-победителя официально объявил президент Winter Cycling Federation Тимо Перала на пятом Зимнем велоконгрессе в Монреале, сообщает на сайте проекта Letʼs bike it!, который подал заявку.

"Мы много раз были в России и видим большой потенциал у городов, но их трансформация пока только начинается. Нам представляется важным, чтобы Зимний велоконгресс прошёл в Москве, потому что это позволит поддержать качественные изменения, которые уже начались. Мне кажется, России есть что показать и рассказать другим странам", — сказал Перила.

В последние годы в Москве проходит всё больше мероприятий в поддержку круглогодичной велосипедной инфраструктуры. Например, российская столица уже второй год подряд проводит зимние велопарады.