СКР возбудил три дела в связи обстрелами в Донбассе

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Следственный комитет возбудил еще три уголовных дела по фактам гибели мирного населения Донбасса из-за обстрелов украинскими вооруженными силами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Украинских военных подозревают в применении запрещенных методов ведения войн.

Следственный комитет России возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным следствия, в январе этого года украинские силовики обстреляли города Луганской области из крупнокалиберных орудий, в результате чего погибли мирные жители. Разрушена Кировская центральная больница, которая является единственным многопрофильным медицинским учреждением в области. Тысячи людей остались без медицинской помощи.

"Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь нормами и международного права, и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае если они не понесли за это наказание. Преступления украинских военных против мирного населения не имеют срока давности. Следственный комитет примет все возможные меры, чтобы рано или поздно и их исполнители, и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание", - сообщила исполняющий обязанности официального представителя Следственного комитета Светлана Петренко.

