В Индонезии ликвидировали возможного пособника ИГ

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Неизвестный устроил взрыв рядом с административным зданием в округе Бандунг в Индонезии. После перестрелки полиция ликвидировала мужчины. По некоторым данным, он состоял в одной из симпатизирующих запрещенному "Исламскому государству" группировок.

Взрыв прогремел в индонезийском городе Бандунг. Террорист подъехал на мотоцикле к зданию местной администрации и привёл в действие самодельную бомбу, передает "ТВ Центр".

После этого он попытался скрыться, но в ходе перестрелки был убит полицейскими. Мотивы преступника сейчас изучают. По предварительной версии, он собирался освободить из заключения подозреваемых в терроризме.

В полиции не исключают, что он был членом группировки, имеющей связи с "Исламским государством", запрещённым во многих странах мира, в том числе и в России. В районе проводится операция по поиску других взрывных устройств.